Jomi Salerno | primo ko del girone di ritorno | Brixen passa 36–33

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNella gara che sanciva ilin campo dopo due settimane di stop, unapoco incisiva cede il passo al. Trasferta amara per le salernitane che a Bressanone non riescono a fare proprio il match incappando, a due giornate dalla conclusione della regular season, nella prima sconfitta deldi. Le padrone di casa approcciano bene la partita, appaiono immediatamente determinate, e, complice anche il sostegno del pubblico del Palasport di Bressanone, dopo 90 secondi dall’inizio della gara,no in vantaggio con Muratovic prima marcatrice. È immediata la reazione dellache risponde alle altoatesine con la rete del pareggio dell’esperta Lucila Stettler. Dopo pochi ...

. Penultima gara del campionato di serie A1 femminile alle porte. Alle 19.00 di domani, sabato 22 aprile, lasarà di scena sul campo del Bressanone, in un match che sancisce il ritorno in campo dopo l'ultima lunga pausa della stagione in occasione degli impegni della Nazionale Italiana nelle ...... ore 17.30) Erice vs Mezzocorona Teramo vs Prato Cassano Magnago vs Padova Casalgrande vs Pontinia Brixen vsCLASSIFICA SERIE A1F:37, Pontinia 32, Erice 30, Brixen 29, Cellini .... Laè tornata ad allenarsi alla Palestra Palumbo per affrontare la coda della stagione regolare del campionato di serie A1 di pallamano femminile. Due le gare ancora da disputare prima di ...

Dopo le ultime due settimane di stop della regular season, la serie A1 femminile riprende la propria corsa per lo sprint finale. Purtroppo, però, per la Gruppo AF Tushe Prato i giochi sono già fatti: ...La squadra di Margarida Conte potrebbe blindare la terza posizione sfruttando il calendario, sulla carta, favorevole. Sabato alle 18.30 al PalaCardella la sfida con la terzultima in classifica, mentre ...