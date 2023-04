Johan Bruyneel | “I primi 50 del Tour de France usavano EPO Armstrong non ha inventato il doping”

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023)è tornato a parlare dinel corso di un’intervista rilasciata alla nota testata belga Het Laatste Nieuws. L’ex direttore sportivo di Lancealla US Postal, squalificato a vita dal 2018 proprio a causa delle note pratiche dopanti operate in quegli anni, si è soffermato sull’EPO e sull’utilizzo che se ne faceva in gruppo all’inizio del Terzo Millennio, quando lo statunitense dominava idein lungo e in largo. Il 58enne ha ribadito un concetto su cui ha sempre insistito: l’uso di sostanze dopanti era una pratica comune a tutti i team e a quasi tutti i corridori in quegli anni.è stato molto chiaro: “Non è che Lanceabbiail ...