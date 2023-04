Jj4 | Cruciani si cucina l’orso | “Ecco la ricetta per farlo in umido”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 22 aprile 2023) Allora, si discute molto di una vignetta pubblicata nei giorni scorsi da un quotidiano che riguarda la sorella del Presidente del Consiglio. La signora Arianna Meloni viene ritratta a letto con un signore di colore con un chiaro riferimento a un gossip dei giorni scorsi. Allora, io trovo inutile, totalmente inutile, non solo parlare di questa roba qui, ma trovo totalmente inutile rispondere. Perché è evidente quale sia il gioco. Questa non è satira, perché non c’è niente da ridere. È chiaramente un modo per farsi pubblicità, per suscitare una risposta. Ed è sbagliato, lo dico anche alla stessa Meloni: capisco possa rodere il culo e va benissimo, ma è sbagliatissimo rispondere ad una vignetta pubblicata su un quotidiano che vende 20.000 copie. È un errore perché in questo modo si provoca un effetto a valanga. Non è questione di satira qui, perché non c’è niente da ridere. È una cazzata ...