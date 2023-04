Jan Palach | chi è il giovane eroe anti-comunista che si suicidò dandosi fuoco e che La Russa celebrerà a Praga il 25 aprile

Lapidario invece il commento su La Russa che ha fatto sapere che sarà all'Altare della Patria (ma anche a Praga per ricordare, il giovane diventato simbolo dell'anticomunismo perché il 16 ...Ma sarà difficile: perché La Russa si infilerà al loro fianco, in cerca di riabilitazione, prima di volare a Praga a rendere omaggio a. Il fatto è che la premier fatica a governare sia i ...Estratto dell'articolo di Luca Bottura per 'La Stampa' ignazio la russa. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, si recherà il 25 aprile in Repubblica Ceca per omaggiare, lo studente/martire che si diede fuoco per protestare ...

Chi era Jan Palach, il martire della lotta al comunismo omaggiato da La Russa la Repubblica

Il 25 Aprile Nessuno dei ministri si sottrae alla fatidica domanda: che farà Antonio Tajani, vicepremier azzurro e ministro degli Esteri, sarà al mattino alle Fosse Ardeatine. Adolfo Urso, ministro ...“Nella Costituzione non c’è alcun riferimento all’antifascismo. Credo che ciò accadde sotto la spinta dei partiti moderati che non volevano fare questo regalo al Pci e all’Urss”. Ripete Ignazio La Rus ...