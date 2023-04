Italia | pillola anticoncezionale gratuita per tutte le donne Puglia fu la prima regione Agenzia del farmaco | gratis anche test HIV

Laanticoncezionale diventa gratuita, ok dell'Aifa Inla contraccezione orale sarà gratuita per tutte le donne : la misura è stata approvata dal Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'...... 'inc'è uno scarso ricorso alla contraccezione e questo ora potrà cambiare. È difficile peraltro dire, non essendoci stata alcuna contrattazione di prezzi per questi prodotti, che una...... nel caso dellaanticoncezionale, avrà un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l'anno . In concreto, per rendere la contraccezione gratuita in, '...

Ora la pillola anticoncezionale è gratis per tutte le donne: le novità Today.it

La pillola anticoncezionale sarà gratis in Itali, proprio come quella dell'HIV. L'AIFA ha dato il via libera approvandone il rimborso.Una decisione dovuta principalmente allo scarso ricorso alla contraccezione che si fa nel nostro Paese, a cui si associa anche la somministrazione gratuita della profilassi pre-esposizione contro l'Hi ...