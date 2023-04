(Di sabato 22 aprile 2023) Dopo aver affrontato la Repubblica Ceca nel match inaugurale, la Nazionalena didoppiosfiderà quest’l’in quel di Gangneung, città della Corea del Sud che ospita in questi i giorni i Campionati. Una partita molta importante per la Campionessa Olimpica Stefania Constantini e Sebastiano Arman, approdati in oriente con grandi ambizioni. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 11.00 Ricordiamo che l’è impegnata nel raggruppamento A con avversarie quotate come la Scozia e Canada. Da regolamento, soltanto le vincitrici dei due gironi potranno accedere direttamente alle semifinali, mentre la terza e la quarta si giocheranno il proprio slot ...

Si tornerà sul ghiaccio per il secondo impegno alle ore 11:00, sempre da favoriti contro l'. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL': DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO: DATE, ...Tutto pronto per, partita valevole per il Gruppo A dei Mondiali di curling misto 2023 , in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile. Stefania Constantini e Sebastiano Arman, dopo l'esordio contro ...La diretta testuale live di, partita valevole per il Gruppo A dei Mondiali di curling misto 2023 , in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile. Stefania Constantini e Sebastiano Arman, dopo l'esordio contro ...

Italia-Australia oggi, Mondiali curling misto 2023: orario 22 aprike, programma, tv, streaming OA Sport

Sesto posto per le atlete della Polisportiva Nazareno ai Mondiali di Cheerleading di Orlando, dove a salire sui primi tre gradini del podio sono stati i team di Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Do ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programmi, Tv e streaming dei playoff del Mondiali di curling misto – I convocati azzurri per i Mondiali di curling misto – L’avventura della “nuova” ...