Israele | 75 anni di rinascita Il saggio di Fiamma Nirenstein

(Di sabato 22 aprile 2023) In occasione del 75°versario della nascita dello Stato di, Formiche.net pubblica undi, diviso in due parti. La prima, scritta per questo sito, racconta e analizza questi ultimi mesi turbolenti, segnati dalle proteste per la riforma giudiziaria e dagli scossoni governativi. La seconda, apparsa nell’antologia “75 volti dello Stato Ebraico”, ripercorre questi 75, le contrapposizioni politiche che sono anima e linfa del popolo ebraico, il valore del sionismo, la forza di un Paese che – in barba alla minaccia esistenziale con cui vive ogni giorno – guarda avanti e corre verso il futuro. Il volume è stato pubblicato a cura del Jewish People Policy Institute e contiene 75 saggi, un progetto curato dai proff. Aharon Barak, Jehuda Reinharz, Yedidia ...

In occasione del 75° anniversario della nascita dello Stato di Israele, Formiche.net pubblica un saggio di Fiamma Nirenstein, diviso in due parti. La prima, scritta per questo sito, racconta e analizz ...