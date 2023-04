Isola dei famosi | l’ex suor Cristina | “Una notte da incubo | è rimasta impietrita e spaventata” Lite choc tra Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo

Dopo la guerra in tribunale (appena cominciata) stasera fra Ilary Blasi e Francesco Totti scocca quella del tv. I due si fronteggeranno via etere alla stessa ora: lei al timone dell'"Famosi" e lui ospite da Pierluigi Pardo a "Supertele" su Dazn dopo il posticipo Atalanta - Roma. Ma la coincidenza è davvero speciale: i due andranno in onda in simultanea perché il lunedì è ...Seguirà il daytime dell'Famosi.La tribù utilizza gli avanzi per pescare, in disaccordo con il 'cuoco' Simone Antolini All'famosi il cibo è unoproblemi principali ed è facile innervosirsi quando la fame si fa sentire. Nella tribù degli Accoppiados il gruppo decide di utilizzare la zuppa avanzata per pescare,...

Un papabile concorrente escluso dal cast de L'Isola dei Famosi rompe il silenzio e commenta la mancata partecipazione ...Escluso Isola dei Famosi 2023 fa delle rivelazioni dopo l'inizio del reality e confida se ci sarà il prossimo anno: ecco di chi si tratta.