Isola dei Famosi 2023 | i vertici bloccano l’ospitata di Nikita Pelizon? Il motivo fa discutere

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 22 aprile 2023) La seconda puntata della nuova edizione dell’deisi avvicina e una voce sta facendo piuttosto. Stando ai rumors, infatti,sarebbe stata chiamata dalla produzione per accomodarsi nel lato ospiti dello studio. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, non a caso, è una grande amica di Helena Prestes e la sua presenza serviva per supportare la modella. Tuttavia, iavrebbero bloccato il tutto in extremis.dei: saltadiTra le concorrenti della nuova edizione dell’deic’è anche la bellissima Helena Prestes, la quale è già finita in ...