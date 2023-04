(Di sabato 22 aprile 2023) Sotto un presente glorioso, sopra un passato ricco di grandi successi e di splendidi ricordi. È come se il pugilato italiano fosse racchiuso in questa meraviglia che è il centro federale di Santa ...

Il suo angolo, prima della seconda razione quotidiana di pesi, sacchi e quadrato, fa a sua volta visita ai piani superiori. 'Da quanti cimeli ci sono - dice convinta - è come se mai ci ...Il primo sogno a occhi apertilo ha fatto quando è entrata la prima volta in una palestra di boxe. Era poco più di una bambina, 12 anni. "Prima di quel momento non avevo grandi sogni". Poi è cambiato tutto e oggi, a 25 ...... caccia alle semifinali per Juve, Roma e Fiorentina - Mirko Zanni è bronzo negli europei di sollevamento pesi - La regina del salto in alto italiano celebra i suoi 70 anni -'Prossimo ...

Irma, su la Testa: "Prima l’oro olimpico e poi conquisterò New York" La Gazzetta dello Sport

Sotto un presente glorioso, sopra un passato ricco di grandi successi e di splendidi ricordi. È come se il pugilato italiano fosse racchiuso in questa meraviglia che è il centro federale di Santa Mari ...La sua storica federazione “olimpica” è in pessimi rapporti con il Comitato Olimpico, e c'è una nuova federazione internazionale che vuole cambiare le cose ...