Inter | Mkhitaryan salta l'Empoli per motivi personali

(Di sabato 22 aprile 2023) Testa all'in Serie A per l'di Simone Inzaghi. In vista dell'impegno del Castellani, l'allenatore dovrà fare...

... Henrikhnon farà infatti parte della trasferta di Empoli e tornerà a disposizione per la Coppa Italia di mercoledì. Il centrocampista armeno non figura tra i convocati dell'a causa ...... mentre a centrocampo Calhanoglu è in ballottaggio con. A sinistra troverà posto Gosens, preferito a Dimarco. Attacco inedito formato da Correa e Lukaku . Come vedere Empoli -in ...Zanetti(3 - 5 - 2): Onana, D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries; Barella, Calhanoglu,, Gosens; Lukaku, Correa. All. Inzaghi

Inter, Mkhitaryan non convocato per Empoli per motivi personali fcinter1908

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Henrikh Mkhitaryan per Empoli-Inter, partita in programma domenica 23 aprile alle 12:30 e valida per la trentunesima giornata di Serie A. Il centrocampista armeno, ...Mkhitaryan salterà Empoli-Inter: ad annunciarlo è Sky Sport che riporta anche la motivazione dell'assenza dell'armeno ...