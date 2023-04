Inter | Mkhitaryan out per l’Empoli? Cos’è successo all’armeno

(Di sabato 22 aprile 2023) Il centrocampista dell’, con tutta probabilità, non farà parte dei convocati per la sfida controStando a quanto riferisce Sky Sport,con ogni probabilità non farà parte dei convocati dell’per il match contro. Un’assenza molto importante per Simone Inzaghi. Motivazioni legate a problemi personali. Nonostante ciò il ragazzo ritornerà disponibile e a pieno regime per la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juve di mercoledì sera.

Zanetti(3 - 5 - 2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu,, Gosens; Correa, Lukaku. All. S. Inzaghi. Zanetti pensa a Cambiaghi in coppia con Caputo, dietro è pronto Walukiewicz. Tornerà dal 1' Calhanoglu così come Brozovic. Confermato Barella. Zanetti(3 - 5 - 2): Onana, D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries; Barella, Calhanoglu.

Milano, 22 aprile 2023 – Torna il campionato per le milanesi, impegnate in Serie A in attesa del grande appuntamento del derby di Champions (10-16 maggio). Prima di arrivare al doppio confronto europe ...C'è la notizia che manda in apprensione il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, a causa del suo problema: sarà assente a Empoli.