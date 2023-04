Inter | Lukaku | «La FIGC ha dimostrato grande sensibilità»

(Di sabato 22 aprile 2023) Le parole di Romelusulla grazie ricevuta da Gravina, che ha annullato la squalifica di Coppa Italia Romeluha parlato ai canali ufficiali dell’dopo la grazia ricevuta da Gravina, che gli consentirà di esserci contro la Juve in Coppa Italia. «Sono davvero felice per questa decisione del presidente dellache hauna. Credo che grazie al suovento sia stata fatta giustizia e sia stato dato unasegnale a tutto il mondo dello sport e non solo. È statoche c’è la volontà di combattere il razzismo». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Romelu Lukaku potrà giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Il calciatore belga ha ricevuto la 'grazia' da parte del presidente della FIGC Gabriele Gravina nella giornat ...