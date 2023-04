Inter-Juve | la Figc pensa a cancellare la squalifica di Lukaku per dare un forte segnale nella lotta al razzismo

(Di sabato 22 aprile 2023) Romelutra i convocati dell’per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro lantus? È possibile, nonostante larimediata dopo l’espulsione nel match di andata, a causa dell’esultanza dell’attaccante di Inzaghi in risposta ai cori razzisti di alcuni tifosi bianconeri. Laaveva inizialmente respinto il ricorso dell’, ma ora la situazione potrebbe cambiare: nelle ultime ore, si sta valutando la possibilità che Gabriele Gravina possa concedere la grazia al centravanti ex Chelsea e Manchester United, dando un messaggio moltoal. L’espulsione diè stata giudicata come adeguata da parte della Federazione, a causa anche del battibecco ...

Romelu Lukaku tra i convocati dell'Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus È possibile, nonostante la squalifica rimediata dopo l'espulsione nel match di andata, a causa ...