Inter | Inzaghi continua a ruotare | si candida Handanovic | ormai la coppia d'attacco di campionato è quella

Commenta per primo Una stagione altalenante che rischia di diventare indimenticabile . L'double face di Simone- straordinaria in Europa e ridimensionata in Serie A - prosegue il suo cammino con il mirino puntato verso un rush finale che si prospetta infuocato. Mercoledì ...Così Romelu Lukaku dopo la grazia concessa dal presidente Gravina , in un intervento pubblicato sul sito dell'. L'attaccante belga dunque sarà regolarmente a disposizione di Simoneper ...La scuola tecnica italiana lungo la via Emilia e il fattore M: sono i fattori dominanti delle semifinali di Champions, Milan -e Real Madrid - Manchester City. Tre allenatori espressione del ...

Simone Inzaghi ha pronte novità dalla porta all’attacco, passando per difesa e centrocampo: la probabile formazione dell'Inter ...L’Inter inizia la sua marcia di avvicinamento alla semifinale di Champions League contro il Milan con il lunch match di campionato contro l’Empoli, ma Simone Inzaghi dovrà fare a meno di una important ...