Inter | con l’Empoli assente Mkhitaryan per problemi personali

(Di sabato 22 aprile 2023) L’inizia la sua marcia di avvicinamento alla semifinale di Champions League contro il Milan con il lunch match di campionato contro, ma Simone Inzaghi dovrà fare a meno di una importante pedina a centrocampo, l’armeno Henrikh. La mezzala offensiva non è stata convocata per la partita di domani contro i toscani. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il calciatore non è a disposizione non perfisici, ma per motivazioni, potendo dunque ritornare a disposizione in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Il 34enne ex Roma ha fino ad ora disputato 27 delle 30 partite di campionato, siglando tre reti con Fiorentina, Udinese e Lecce, in quella che è l’ultima vittoria in Serie A dei neroazzurri. Nelle ultime settimane ha degnamente ...