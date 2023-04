Inseguimento nella notte a Giugliano

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 22 aprile 2023)nelle. In auto staffe di ferro e pedane per ponteggio. Non si fermano all’alt arrestato un 57enne di Melito di Napoli . Alle 4 del mattino e i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia in un servizio di controllo percorrevano via Appia, hanno h scorto una Renault Clio con due uomini a bordo. L’auto ha destato subito sospetti perché senza paraurti e lunotto posteriore. I militari a bordo della gazzella si sono avvicinati ed hanno intimato l’alt. Come era prevedibile gli uomini a bordo della Clio non hanno accolto l’invito, scaturendo un. Sirene e lampeggianti accesi non hanno sortito effetti i fuggitivi non hanno voluto saperne di fermarsi ed hanno imboccato l’asse mediano in direzione Napoli. I militari hanno raggiunto i due che più volte hanno ...