Inseguimento nel napoletano | provano a speronare i carabinieri | un arresto

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon si fermano all’alt deie parte unche termina contromano sull’asse mediano. E’ quanto si è verificato poco prima delle ore 4 a Giugliano in Campania. Idella sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania stavano percorrendo via Appia. Da lontano hanno notato una Renault Clio, al suo interno due uomini, l’auto era senza i paraurti e il lunotto posteriori. La gazzella ha intimato l’alt ma l’invito non è stato accolto ed è partito l’. Raggiunta l’auto con a bordo i due, ipiù volte sono stati “spinti” verso il limite della carreggiata con i fuggitivi che hanno tentato dila gazzella. La corsa è continuata e la Clio si è immessa – contromano – nell’arteria dell’Asse Mediano ...

contromano sull'Asse mediano con tentativi di speronamento dell'auto dei Carabinieri. E' quanto avvenuto la scorsa notteNapoletano. Una persona è stata arrestata, mentre sono in ...Scappa al controllo e danneggia auto dei carabinieri, fermato dopoprimo caso, è stato denunciato un soggetto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per il ......e un inetto attivista ambientale (Jesse Tyler Ferguson) che cercano di mantenere l'ordineparco ... nuvole di coca e alcune sequenze irresistibili (la più riuscita è senza dubbio l'dell'...

Inseguimento nel Napoletano, per alcuni metri anche contromano ... Agenzia ANSA

Giugliano, inseguimento contromano sull'asse mediano. In manette G.C., un 57enne originario di Melito di Napoli ...Mancano pochi minuti alle 4 del mattino e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania stanno percorrendo via Appia. Da lontano si scorge una Renault Clio, al suo i ...