Una storia molto toccante:con una figlia grande, a 55 anni diventerà sacerdote. E' la storia di Paolo Verderame che, ... Quello di sabato, per l'55enne sarà il secondo "sì" al Signore: ...Sarà passata una mezz'ora quando la sorella convivente, erae la figlia era andata dai ... d'ogni tanto ignoti mazzieri non si stessero per caso portando via camerieri,, postini, ...Una storia molto toccante:con una figlia grande, a 55 anni diventerà sacerdote. E' la storia di Paolo Verderame che, ... Quello di sabato, per l'55enne sarà il secondo "sì" al Signore: ...

Infermiere vedovo e con una figlia grande diventerà sacerdote Globalist.it

E' la storia di Paolo Verderame che, sabato prossimo, al santuario del Divino Amore, a Roma, riceverà l'ordinazione presbiterale.Verona, pausa dal ring per discutere la tesi sui traumi della mano nel pugilato: «Amo il contatto con i pazienti: voglio fare questo nella vita» ...