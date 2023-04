Incendio in un ristorante italiano a Madrid | 2 morti Testimoni | “Colpa della pizza flambé”

(Di sabato 22 aprile 2023) Tra le vittime anche un dipendente del locale del centro cittadino Duee 10 feriti, di cui sei gravi, nell’di unnel centro di. Le fiamme, come riporta El Pais, sono divampate nella sala da pranzo di unin Plaza de Manuel Becerra nel quartiere di Salamanca. Tra le vittime ci sarebbe anche un dipendente del locale. Secondo diversil’avrebbe avuto origine da “un errore del cameriere nel preparare la”. Nonostante siano arrivate dieci ambulanze e dodici squadre di vigili del fuoco, riferiscono le autorità locali, non si è potuta evitare la tragedia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

