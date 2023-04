In Sudan la tregua non regge | seconda settimana di combattimenti

(Di sabato 22 aprile 2023) Il fumo si alza su Khartum, capitale del; il travagliato paese africano entra nelladi, e non ha retto lache avrebbe dovuto segnare la fine del Ramadan, ...

Il fumo si alza su Khartum, capitale del; il travagliato paese africano entra nella seconda settimana di combattimenti, e non ha retto lache avrebbe dovuto segnare la fine del Ramadan, il mese del digiuno islamico. Nella notte ...- Nelle prossime ore potrebbero iniziare i piani di evacuazione dei cittadini stranieri, fra i quali ci sono anche 250 italiani...è in fiamme e i combattimenti fra l'esercito e i paramilitari continuano nonostante unadi ...anche 200 italiani Spiragli per le evacuazioni di civili e missioni diplomatiche straniere dal, ...

Sudan, tregua di tre giorni accettata dalle forze armate. L'Ue pronta a evacuare i propri cittadini ilmessaggero.it

Roma, 22 apr. (askanews) - Il fumo si alza su Khartum, capitale del Sudan; il travagliato paese africano entra nella seconda settimana di combattimenti, e non ha retto la tregua che avrebbe dovuto seg ...Il capo dei paramilitari sudanesi, Mohamed Hamdan Dagalo, ha dichiarato sulla propria pagina Facebook che "siamo impegnati a un completo cessate il fuoco durante la tregua e sottolineiamo il nostro ri ...