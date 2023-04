In retromarcia uccide figlia | madre indagata a Casalnuovo

(Di sabato 22 aprile 2023) Era troppo piccola, e il sensore posteriore dell'Audi non l'ha segnalata come ostacolo mentre la mamma faceva, parcheggiando l'auto su un marciapiede di via Emilio Buccafusca a,...

Era troppo piccola, e il sensore posteriore dell'Audi non l'ha segnalata come ostacolo mentre la mamma faceva, parcheggiando l'auto su un marciapiede di via Emilio Buccafusca a Casalnuovo , comune in provincia di Napoli . Le urla e poi due tonfi. La tragedia si è consumata alle 16. La donna aveva ...E così, indagando, è emersa la verità: la mamma della bambina inaveva travolto e ucciso la figlia e un conoscente della donna rimasto però illeso. La salma della piccola è stata ...È stata l'auto guidata dalla madre a travolgere la bimba di 7 anni, morta a Casalnuovo, nel Napoletano. Lo riferiscono i Carabinieri precisando che la donna a bordo di un'Audi A3, facendo, ha perso il controllo dell'auto investendo così la piccola e un suo conoscente che era lì con loro, rimasto praticamente illeso.

Casalnuovo, mamma fa retromarcia e investe e uccide la figlia di 7 anni Corriere

Era troppo piccola, e il sensore posteriore dell’Audi non l’ha segnalata come ostacolo mentre la mamma faceva retromarcia, parcheggiando l’auto su un marciapiede di via Emilio… Leggi ...La tragedia si era consumata da poco quando, alle 16.15 i Carabinieri sono arrivati in via Emilio Buccafusca, a Casalnuovo, un Comune che si trova alle porte di Napoli. Sono stati ...