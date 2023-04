In condizioni gravissime la psichiatra Barbara Capovani aggredita a martellate a Pisa | un uomo in fuga

(Di sabato 22 aprile 2023) Contrariamente a quanto scritto in precedenza dall'agenzia Agi, laieri a«versa inestremamente critiche ma è ancora viva». E’ quanto si apprende da ambienti...

Il fatto che una donna, una professionista nell'esercizio della propria funzione, venga massacrata e ridotta incritiche deve aprire una profonda riflessione nelle istituzioni locali e ...Combatte tra la vita e la morte Barbara Capovani, la psichiatra 55enne aggredita a Pisa da un uomo tuttora ricercato. La dottoressa, che ha subito un intervento chirurgico, è indopo essere stata colpita più volte con un oggetto appuntito alla testa, forse da una spranga. La polizia è in queste ore sulle tracce dell'uomo in fuga che, secondo un testimone,...Restanoledella dottoressa aggredita nel tardo pomeriggio di ieri, 21 aprile, all'interno del perimetro dell'ospedale Santa Chiara. Barbara Capovani , 55 anni, responsabile dell'unità ...

Dottoressa aggredita in ospedale: è in condizioni gravissime Today.it

La donna di 55 anni è stata aggredita all'ospedale Santa Chiara di Pisa da un uomo che l'ha colpita a calci e pugni.Incidente in viale Kasman a Chiavari: macchina finisce contro un albero. Due giovani portati in elicottero al San Martino. Sono in gravi condizioni ...