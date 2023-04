Impenna in bici tra le auto e sorpassa la polizia | inseguito | rischia una denuncia

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 aprile 2023) Bergamo. Intorno alle 18.30 di sabato (22 aprile) stava percorrendo via Borgo Palazzondo con la propriae superando lein coda. Con spavalderia e senza mai fermarsi, nemmeno quando all’altezza della gelateria Gemma si è trovato davanti una volante della questura: ha superato anche quella. Una condotta pericolosa, che ha portato gli agenti a inseguire un giovane italiano residente nella zona, per intimargli di smetterla. Ma quando il ragazzo ha sentito le sirene della, invece di fermarsi ha fatto inversione,ndo di essere travolto dalle vetture che arrivavano dalla direzione opposta e ha tentato la fuga. Mentre gli agenti a loro volta sono tornati indietro per scovarlo, il ragazzo ha cambiato di nuovo direzione ed è ripartito verso piazza Sant’Anna per poi svoltare in ...