Il trip di «Foucault in California»

(Di sabato 22 aprile 2023) C’è un Michelche nasce dopo il 1975, a quarantanove anni; è quello delle rivelazioni più dirompenti sulla sessualità che tanto impressionarono l’intellighenzia francese, un neoesito della first appeared on il manifesto.

La prima è che il mondo in cuisi trova immerso in California è un mondo che si vuole ...bella ma che - stando a Wade - si può comprendere pienamente soltanto dall'interno di un potente; ...Va detto, immagino lo sappiate, che, nonostante le speranze di Simeon, l'incontro dicon l'Lsd non ha causato una rivoluzione mondiale. Molti studiosi dubitano persino che ilabbia ...La prima è che il mondo in cuisi trova immerso in California è un mondo che si vuole ...bella ma che - stando a Wade - si può comprendere pienamente soltanto dall'interno di un potente; ...