Il Toro espugna l' Olimpico | 1-0 alla Lazio con Illic 

(Di sabato 22 aprile 2023) AGI - Dopo sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto gare di campionato, latorna a perdere cadendo a sorpresa davanti al proprio pubblico per mano di un Torino gagliardo. All'di Roma finisce 1-0 per i granata grazie al gol di Ilic a ridosso dell'intervallo: la squadra di Sarri è costretta quindi a restar ferma a 61 punti in classifica, con il rischio di venir scavalcata al secondo posto dJuventus in caso di successo bianconero nel big match con il Napoli (domani sera alle 20.45); gli uomini di Juric invece tornano a vincere dopo quattro turni di astinenza agguantando momentaneamente la Fiorentina a quota 42. Passano appena 30 secondi dal fischio d'inizio e i biancocelesti costruiscono la prima grande occasione da gol: Pedro sfonda sulla destra e crossa in area per Zaccagni, che colpisce di testa spaventando ...

