Il Torino ferma la Lazio | 0-1 all’Olimpico

(Di sabato 22 aprile 2023) La 31ª giornata del campionato 2022-23 di Serie A non sorrie a Maurizio Sarri: laha infatti ceduto questo pomeriggio, davanti al suo pubblico, allo Stadio Olimpico di Roma, ad un buon, nell’anticipo del sabato pomeriggio. Dopo una prima parte di partita equilibrata tra le due squadre, è stato Ilic a cambiare le sorti del match, con una rete al 43?. Dopo l’intervallo Sarri ha tentato la carta Immobile, tornato con i suoi compagni dopo l’incidente in auto di domenica scorsa a Roma, ma il calciatore non è riuscito a fare la differenza e i biancocelesti non hanno potuto ribaltare il match. Lasi conseconda a 61 punti, mentre ilsale in 10ª posizione a 42 punti. L'articolo CalcioWeb.

Ilsbanca l'Olimpico biancoceleste con un gol di Ilic nel primo tempo ela corsa della Lazio, che non perdeva in campionato da più di due mesi (11 febbraio con l'Atalanta) ed era reduce da ...Un Toro perfetto firma un'impresa capitale.la corsa della Lazio seconda della classe in Serie A, che non perdeva in campionato da otto giornate (7 vittorie e un pareggio). L'ultima sconfitta casalinga di Sarri risaliva all'11 febbraio ...ROMA - La Lazio cade all'Olimpico per 1 - 0 contro il. Una sconfitta in campionato non accadeva dall'11 febbraio scorso, sempre in casa, contro l'Atalanta. Decisivo un gol di Ilic al 43'. Proprio lui, l'obiettivo di mercato biancoceleste (ai tempi ...

Lazio-Torino diretta 0-1: Ilic decisivo, Sarri si ferma Corriere dello Sport

Il Torino doma una Lazio nervosa che non trova la via del gol e passa l’esame dell’Olimpico per 0-1 nella 31ma giornata di Serie A ...Dopo sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto gare di campionato la Lazio torna a perdere cadendo a sorpresa davanti al proprio pubblico per mano di un Torino gagliardo. All'Olimpico di Roma fin ...