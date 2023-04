Il Tex Mex sorpassa pizza e spaghetti negli Usa

Leggi su agi

(Di sabato 22 aprile 2023) AGI - La superiorità della cucina italianaStati Uniti è a rischio? A chiederselo, meglio a sostenerlo, è un report di Datassential, azienda di consulenza che si occupa di intercettare i trend nel settore food&beverage, segnala il Gambero Rosso. La ricerca ha infatti evidenziato il sorpasso della cucina tex mex su quella italiana nei consumiStati Uniti. L'azienda, però, sta anche consigliando i propri clienti, che le si rivolgono per strutturare i menu dei propri ristoranti, “di sostituire i comfort food tipici italiani come lae la pasta con piatti latini, come i tacos”. Racconta il sito del mensile gourmet che Datassential, azienda fondata nel 2001 che si occupa di trend nel mondo dell'enogastronomia, ora attraverso l'utilizzo di software di ricerca e di un'intelligenza artificiale, intercetta le nuove ...