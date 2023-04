Il tempo libero è un dono | ma non sa rilassarsi rischia di stressarsi

(Di sabato 22 aprile 2023) Parliamo di, questo sconosciuto. Quello agognato, ricercato e voluto, e sempre mal gestito. Quello che sfugge dalle mani e si allontana dai nostri occhi raggiungendo luoghi sempre più lontani mentre noi restiamo fermi e immobili, a guardarlo svanire. Perché la verità è che nonostante il desiderio si trasformi molto spesso in una spiacevole ossessione, non facciamo mai niente di concreto per ritagliarci e vivere quel. Non lo facciamo perché siamo schiavi del mito della produttività, di quell’idea che solo impegnando le nostre giornate, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, possiamo davvero dare un valore alla nostra intera esistenza. Ecco che allora, quando i più coraggiosi osano approfittare di quel, per concedersi la tanto voluta pace dei sensi, tutto sembra ritorcersi contro ...

Parliamo di, questo sconosciuto. Quello agognato, ricercato e voluto, e sempre mal gestito . Quello che sfugge dalle mani e si allontana dai nostri occhi raggiungendo luoghi sempre più lontani ...CONSIGLI24 I migliori consigli su prodotti di tecnologia, moda, casa, cucina eScopri di ...... Rock of Ages (dopo Big Bang e sistema solare); Breve storia del(comprensiva della relatività, non solo relativa); Vivere liberi (ci sembra di possedere ilarbitrio, ma come esserne ...

Bari, inaugurata Expolevante: da oggi in Fiera l'esposizione dedicata a tempo libero, sport e mobilità La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 22 apr. (askanews) - "Mi pagano per lavorare non per commentare": così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al Salone del Mobile commenta le polemiche sul 25 aprile e le dichiarazio ...Ambulatorio temporaneo del medico di famiglia. L’amministrazione comunale, in accordo con Regione Lombardia e Asst Melegnano e Martesana, ha attivato un ambulatorio temporaneo del medico di famiglia a ...