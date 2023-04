“Il sol dell’avvenire” | una riflessione sul tempo perduto capace di accettare il futuro

(Di sabato 22 aprile 2023) Titolo: Il solRegia: Nanni MorettiPaese di produzione/anno/durata: Italia,Francia/2023/95minInterpreti: Nanni Moretti, Margherita Buy, Valentina Romani, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Flavio Furno, Mathieu Amalric, Zsolt Anger, Jerzy Stuhr, Teco Celio, Giuseppe Scoditti, Beniamino Marcone, Valerio Da Silva, Angelo Galdi, Arianna Pozzoli, Rosario Lisma, Francesco Brandi, Laura Nardi, Arianna Serrao, Blu Yoshimi, Michele Eburnea, Elena Lietti, Benjamin Stender, Francesco Rossini, Federica Sandrini, Carolina Pavone, Sun Hee YouProgrammazione: Capitol Bergamo, Arcadia Stezzano, Iride-Vega Costa Volpino, Starplex Romano di Lombardia, Anteo SpazioCinema Treviglio, UCI Cinema Curno, UCI Cinemas Orio Avvolto in una coperta di Linus, per affrontare ilcon serena accettazione. Una coperta colorata di lana, un esempio tra i tanti ...

... martedì sera, appuntamento imperdibile per gli appassionati: torna infatti al cinema Olimpia di via Tassoni il regista Nanni Moretti per presentare il suo nuovo film Il. Moretti ......7% di share) su Nove, mentre Rai 3 ha "cavalcato" l'uscita del nuovo film di Nanni Moretti Ilal cinema proponendo la pellicola Tre Piani'attore e regista romano raggiungendo ...... martedì sera, appuntamento imperdibile per gli appassionati: torna infatti al cinema Olimpia di via Tassoni il regista Nanni Moretti per presentare il suo nuovo film Il. Moretti ...