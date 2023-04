Il sindaco Lecce | ”Con ecocompattatori semplifichiamo differenziata”

Leggi su italiasera

(Di sabato 22 aprile 2023) (Adnkronos) – “Attraverso l’organizzazione di queste macchine che installiamo in città grazie all’accordo Coripet, nell’ambito Anci – Conai, aiutiamo ela cittadinanza nel separare il rifiuto e nel riutilizzarlo”. Lo ha detto ildi, Carlo Salvemini, a margine della inaugurazione di uno dei cinqueper il riciclo del Pet installati in città. Scaricando l’app del consorzio Coripet, i cittadini potranno conferire rifiuti in plastica neglie per ogni bottiglia accumuleranno punti che diventano sconti e vantaggi nei negozi convenzionati e vincere premi. “Mettere il rifiuto in Pet in questa macchina consente di acquisire una premialità da poter impiegare nel circuito dei negozi convenzionati aiutando così ulteriormente il nostro sistema a essere ...