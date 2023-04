prende il posto di Marco Musso, in procinto di passare a Casalmaggiore, e al suo fianco dovrebbe avere Juan Manuel Cichello, tecnico argentino che in passato è stato suo assistente nell'Iran ...Quattro anni di separazione potevano bastare. Julioè sempre rimasto nel mondo del volley, ultimamente direttore tecnico del settore giovanile maschile della federazione (che ha vinto gli ultimi Europei con Under 19 e Under 17). Ma una panchina ......decider di ritornare nel volley: Piacenza , di nuovo Modena , Montichiari , le nazionali ... Occhi della tigre e cultura del'alibi Oggi, 21 aprile, dopo quattro anni, ilin panchina, a ...

Il ritorno di Velasco: a 71 anni allenerà a Busto la squadra femminile La Gazzetta dello Sport

La svolta del c.t. della Generazione dei Fenomeni: contratto triennale per rilanciare il club lombardo in Serie A ...A cinque anni dall’ultima esperienza Julio Velasco torna in panchina. Dalla stagione 2023/2024 allenerà Busto Arsizio ...