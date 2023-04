Dopo l'uscita di scena dalla Champions League ad opera del Manchester City, il Bayern Monacoa giocare in campionato e a provare a vincere ancora. Per tanti, confemarsi in vetta al torneo in Germania risulta essere "una delusione" ma a tal proposito il neo tecnico Thomas Tuchel ha ......45 Verona - Bologna CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Arsenal - Southampton CALCIO - LA LIGA 21:00 Espanyol - Cádiz CALCIO - BUNDESLIGA 20:30 Augusta - Stoccarda CALCIO - LIGUE 1 21:00 Angers -...Tuchelpoi sul fatto che in un grande club come il Bayern Monaco la vittoria di campionato ... E continua, facendo ancora il paragone con la sua esperienza al: " Dobbiamo ammettere a noi ...

Il PSG torna in corsa per Zidane: ma lui dà la priorità alla Juve DailyNews 24

Il mister del Bayern Monaco ha parlato dell'importanza dell'eventuale titolo in Bundesliga ricordando anche come veniva vissuto lo stesso successo quando era al Psg.Angers-PSG è il match valido per la 32ª giornata del campionato di Ligue 1: segui con noi la Diretta Live della sfida ...