Il PSG sogna Zidane | 2 allenatori di Serie A tra le alternative per il dopo Galtier

...di Guardiola dopo aver brilantamente superato il Bayern Monaco ai quarti di Champions League... In Ligue 1 dopo l'allungo delè corsa a tre per i posti in Champions League, diretto e con gli ...In compenso l'ex tecnico die Chelsea ha dovuto fare i conti con due eliminazioni : quella con ... B Svensson , tecnico del Mainz, intantodi vendicare le due sconfitte stagionali , entrambe ...Questo perché in patria non accetterebbe il, che pure loda tempo, sia per la rivalità con l'OM che per una dirigenza che a Zidane non piace. L'ex campione del mondo non gradisce la ...

Messi, futuro più incerto che mai: il Barcellona lo sogna, il PSG aspetta Footballnews24.it

Milan o Inter senza niente da perdere in finale Champions. Juve e Roma hanno i mezzi giusti per l’Europa League. E la Fiorentina sembra la big di Conference. Da non crederci: o forse sìIl Barcellona sogna di riavere in squadra Leo Messi, il PSG aspetta per il rinnovo di contratto: il futuro dell'argentino è ancora incerto ...