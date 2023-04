(Di sabato 22 aprile 2023) Ilin tv e inepisodio 2 Il. Nemo affronta a viso aperto il Tigre, appena uscito dal carcere, e al suo scagnozzo Freddy reo di aver picchiato sua figlia Lara. Monterosso non riesce ad incastrare Nemo per l’omicidio di Buscemi. Ancora una volta il boss di Levante ha infangato le prove. Lara si avvicina sempre di più a Malcolm, il nuovo contabile di Nemo, che però nasconde un segreto. Mario corteggia Nina per convincerla a sposarlo e poter così prendere il posto di Nemo, ma la sua compagna Elisa gli riserva una sorpresa inaspettata: è incinta. Eccola...

IlKirill: 'La pace sia giusta e duratura' - guarda COREA MINACCIATA - La Corea del Sud apre alla possibilità di inviare armi all'Ucraina. E trova l'immediatanel vicepresidente del ...Al posto di Ci vuole un fiore , venerdì verrà trasmessa ladel film Sorelle per sempre ...2 milioni di telespettatori, contro la nuova fiction di Canale 5, Il, che aveva totalizzato ...Il competitor diretto di Rai 1 ha infatti dato il via ad una nuova fiction, Il, proprio ... Questa settimana, invece, la rete ammiraglia Mediaset si scontra con ladi Sorelle per ...

Il Patriarca, dove rivedere le puntate in replica. Ecco le repliche Napolike.it

Il Patriarca replica seconda puntata in tv e in streaming, riassunto, dove rivedere l'episodio 2. Replica seconda puntata Il Patriarca in tv e in streaming ...Venerdì 14 aprile è andato in onda Il Patriarca, la nuova fiction di Canale 5 che ha come protagonista Claudia Amendola. La serie racconta le vicende di Nemo Bandera, un carismatico imprenditore che f ...