L'uomo giusto al momento giustoconquista la città José è stato l'interprete magnifico, impeccabile, 'terribile' direbbe lui, terrific all'inglese, di una storia che ha una matrice precisa. José ...arriva con il suo alone di leggenda nel deserto. una città in ginocchio, ai minimi termini, nel degrado urbano, nella sfiducia per la politica e nella decadenza del tessuto sociale. Il grande ...Mourinho, Ancelotti, Zidane, Maldini. Sono solo alcune delle stelle del calcio riunite nelFootball Board che si riunirà per la prima volta il 24 aprile. Si tratta di un organo consultivo, approvato dal Comitato Esecutivo dell'Uefa nella sua ultima riunione a Lisbona ad inizio mese. ...

Il nuovo Mou e l’effetto Roma: un capitolo unico nella storia di un tecnico unico La Gazzetta dello Sport

L'Olimpico sempre pieno e ora la semifinale di Europa League: come nasce e si sviluppa il connubio speciale tra José e la Capitale ...Il tecnico portoghese sta cercando di gestire al meglio la rosa per evitare infortuni muscolari in questa parte finale della stagione Mourinho conta gli uomini in vista della gara di lunedì contro l’A ...