Il Napoli spiazza tutti | colpo in attacco da brividi | c’è l’annuncio

...resiste agli attacchi dele dopo sedici anni torna in semifinale in Champions League!!!! 49' cross innocuo di Kvaratskhelia 49' PAREGGIO! cross di Raspadori e Osimenh di testa...Calciomercato, tre top club su Osimhen Anche il Manchester United si è unito alla corsa per Victor Osimhen . A riportarlo questa mattina è il Manchester Evening News , secondo il quale i Red ...... e Abraham , cheil portiere con un bellissimo gol di testa su assist di Spinazzola. Tre ...mentre sui social spopolano le foto dei sostenitori della squadra olandese insieme a quelli del...

Napoli, piazza Garibaldi: blitz dei carabinieri, denunce e sanzioni ilmattino.it

Mercato Napoli, arrivano notizie sorprendenti per il reparto avanzato: un top va via, arriva una stella del Real Madrid ...La richiesta del calciatore fu ritenuta troppo alta da parte di Aurelio De Laurentiis, alla fine è arrivata la cessione.