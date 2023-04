Il Monopoli della vigna

Leggi su panorama

(Di sabato 22 aprile 2023) Dalle Langhe alla Sicilia, i territori di produzione vinicola sono ormai «oggetto di desiderio» come forma molto redditizia di investimento. Ma troppe cantine, a differenzaFrancia, hanno ancora una dimensione familiare e le acquisizioni, soprattutto straniere, si moltiplicano. La battuta è datata, ma rende l’idea. Chiesero a Gianni Agnelli perché si fosse comprato Château Margaux (acquisì il 75 per cento poi rivenduto degli eredi a Corinne Mentzelopoulus, una sorta di Dioniso al femminile) e lui rispose: «Perché l’investimento in vino rende sempre, mal che vada te lo bevi». Bere Margaux è bere ottimamente. Era il 1997 quando l’Avvocato fece l’affare. Oggi la Mentzelopoulus ha moltiplicato per cento il valore dell’azienda (non basterebbero 700 milioni di euro per comprarla), è ancora nella top ten delle bottiglie più costose (153 mila euro per una Balthazar da 12 ...