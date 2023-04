"Il governo è contro i lavoratori". Crisi di nervi della sinistra sul Cdm il 1° maggio

... il tasso d'inflazione è tra i più bassi della zona euro (7,2 per cento,una media europea ... proprio grazie a questi numeri, ilmaltese ha potuto mantenere i costi energetici sui valori ...A oggi l'Italia considera la Tunisia un luogo sicuro e ha stretto con il suonumerosi ... Attacchi razzistile persone di colore e repressione della società civile tunisina Negli ultimi ...... la cronica incapacità dell'Italia a spendere i fondi europei potrebbe ritorcersidi noi e infliggere un duro colpo alla credibilità dele più in generale della classe politica", ...

"Il governo è contro i lavoratori". Crisi di nervi della sinistra sul Cdm ... ilGiornale.it

Nicola Fratoianni va completamente in tilt nel commentare la scelta del governo di varare il taglio del cuneo fiscale proprio nella giornata delle Festa del Lavoro ...La satira, anche se di pessimo gusto, è quella che è, e non ci si può far niente, anzi, guai se si dovesse o potesse fare qualcosa. Giusto che Giorgia Meloni si indigni, perché viene tirata in ballo s ...