... anche lui presente in Germania, aveva aperto alla discussione della possibile consegnajet a ... Anche iltedesco ha commentato il potenziale ingresso di Kiev nella Nato, evidenziando che "......tuttavia al primo posto il silenzio improvvisamente caduto oggi in quasi tutte le prime pagine...- l'unico peraltro ad essere menzionato nella stessa Costituzione fra tutti i colleghi di- ......grazie agli interventi messi in campo sin dal suo insediamento dal, in primis la legge di bilancio, al calo del prezzo delle materie prime, al rallentamento dell'inflazione e alla ripresa...

Il governo dei “rinvii” colpisce ancora e deve fare i conti con una doppia bocciatura europea Tiscali Notizie

l'economia va meglio grazie agli interventi messi in campo sin dal suo insediamento dal governo, in primis la legge di bilancio, al calo del prezzo delle materie prime, al rallentamento ...Condividi questo articolo:Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo presentato un Documento di Economia e Finanza serio, le previsioni della crescita del Pil sono riviste al rialzo con responsabilità, l’ec ...