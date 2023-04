Il giornalista Borgonovo sull’outing dell’ex collega | «Io gay? Fatti miei | ci si misuri con le mie idee» La solidarietà di La Russa

Leggi su open.online

(Di sabato 22 aprile 2023) «Il mio privato è, appunto, affar mio» spiega il vice-direttore de La Verità, Francesco, suo malgrado coinvolto in una polemica scatenata dal tweet dello scrittore Massimiliano Parente che ha rivelato una confidenza fattagli dal, all’epoca suoal quotidiano Libero: «Diventammo amici, uscivamo a bere – ha scritto Parente – finché non mi confidò la sua omosessualità, e anche la felicità trovata con un compagno». All’Adnkronos,replica secco che preferirebbe «si parlasse di altro, perché ritengo ci siano questioni molto più importanti di quel che avrei o farei nel mio tinello». Per poi aggiungere: «Le mie opinioni sono pubbliche, e chi no le condivide si può misurare su quelle». Parente nel suo tweet accusaper le posizioni che a detta sua sarebbero ...