Il Genoa a due punti dal Frosinone | bagarre per un posto nei playoff

(Di sabato 22 aprile 2023) I liguri vincono 1-0 a Cittadella grazie alla rete di Gudmundsson e si portano a -2 dalla capolistache impatta sul muro degli altoatesini, 0-0 il finale “Benito Stirpe”. In zonavince in rimonta per 2-1 il Parma sul Cagliari, aspettando Palermo-Benevento e Pisa-Bari

Martinez 6,5: sempre pronto, respingetentativi di Ambrosino a inizio gara Bani 6,5: dove c'è lui, gli attaccanti avversari non passano Vogliacco 6: soffre un po' Ambrosino, poi prende le misure palio punti preziosi in chiave salvezza trasquadre che, al momento, si affronterebbero ai playout. Gli umbri sono reduci da tre k.o. consecutivi, contro Reggina (1 - 3), Ascoli (0 - 1) e sconfitto in casa dal. Un punto che consente invece al Cosenza di scavalcare proprio i ... 47 pt FINISCE IL PRIMO TEMPO 0 - 0 L'importanza della posta in palio blocca lesquadre. Sin qui tanto ...

Cittadella-Genoa 0-1: decide Gudmundsson, rossoblù a due punti ... Telenord.it

Al Tardini i gol di Vazquez e Man ribaltano il vantaggio iniziale di Lapadula. Successo di misura dei liguri: la risolve il solito Gudmundsson. Il Frosinone non va oltre lo 0-0 col Sudtirol ...Basta un gol di Albert Gudmundsson al Genoa per conquistare una vittoria importantissima nella trasferta di Cittadella. La rete dell'islandese, la nona in stagione, arriva al 25' della ripesa e permet ...