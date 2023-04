Il futuro di Andrea Agnelli tra nozze | trasloco in Olanda e Superlega

(Di sabato 22 aprile 2023) «Ilè una pagina bianca». Cosìaveva concluso la sua esperienza da presidente della Juventus, nel discorso di addio pronunciato durante l’ultima assemblea degli azionisti dopo le dimissioni da numero uno del club bianconero in seguito alle indagini della giustizia ordinaria e sportiva. Ilche avrà solo una piccola parte, almeno L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Drastico cambio di vita perAgnelli . L'ex presidente della Juventus , dopo aver detto ufficialmente addio alla Signora ...che hanno gettato un'ombra cupissima sulla sua gestione e sul...C'è ancora una via di ritorno, ed è qui che entra in gioco il ruolo di noi giovani attivisti e attiviste: far parte della causa e riscrivere ilcon un cambio di rotta. Photo credit:...... l'attrice Alessia Canducci, gli artisti Inserire Floppino eMantani, il Tassello Mancante, ... attraverso l'arte e la cultura, una storia che guarda al. Ad aprire le iniziative della ...

La casa del futuro secondo Renzo e Andrea Rosso Elle Decor

La Juve è alla ricerca del nuovo DS, si stringe il cerchio. Ecco chi sono i possibili candidati per il posto. Un indizio: si cerca in Serie A.Il discorso di addio lo aveva pronunciato tre mesi fa, il giorno dell’ultima apparizione da presidente della Juventus nell’assemblea degli azionisti che ha eletto il nuovo CdA. "Il futuro è una pagina ...