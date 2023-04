Leggi su open.online

(Di sabato 22 aprile 2023) Yevgeny, capo del gruppo, ha dichiarato che ildeldel Cremlino Dmitry, «ha partecipato all’operazione militare speciale in Ucraina come parte delle unità di artiglieria del gruppo». Come riportato dall’agenzia russa Ria Novosti, il capo del battaglione dei mercenari di, ha dichiarato che che ildel Cremlinosi era rivolto «perché ilvoleva partecipare alla guerra». «L’ho accolto sotto falso nome – ha proseguito-. Solo io, il responsabile delle risorse umane, ne ero a conoscenza», ha proseguito il capo del gruppo, specificando cheJr. «è stato iscritto al gruppo con documenti falsi». ...