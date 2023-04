Il fastidioso giustizialismo degli antimafiosi di professione

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 aprile 2023) «Resta in silenzio, confermando la fedeltà della sua famiglia a Messina Denaro». Così, l’altro giorno, un servizio del Tg2 a proposito dell’arresto di Laura Bonafede, una delle “fiancheggiatrici” del boss mafioso. Dicevo qui proprio lo stesso giorno come non da oggi, ma ormai senza freno, spadroneggi l’idea e purtroppo anche la pratica di rispondere alla pretesa mafiosa con l’uso di un protocollo sostanzialmente identico: siccome quelli procedono per famiglie, ammazzandole, lo Stato dell’antimafia procede a sua volta per famiglie, arrestandole. Un protocollo ben imparato e fatto proprio, evidentemente, dall’informazione secondo cui un indagato non ha il diritto di difendersi, ma l’obbligo di parlare per manifestare infedeltà alla famiglia. Probabilmente al redattore di quel telegiornale, e a chi ha il compito inadempiuto di controllarne i servizi, sfugge un dettaglio: e cioè che non ...