Il dramma «silenzioso» | in un anno 98 suicidi «Il peso della pandemia»

... di persone importanti che pensano a questodella Chiesa come se fosse necessario una specie ...che il palazzo della nuova sede potrebbe essere visto come un monumento al "massacro...E mentre i sinottici, per il comportamentotenuto quasi costantemente da Gesù, fanno ... Conosciamo inoltre la durata del, cinque ore, dal mattino presto (proi - Gv. 18,28) all'ora ...Percorreremo le vie della città in modoanche se sappiamo bene che quel venerdì è stato ... Solo due persone hanno assistito a tutto ildi quel giorno in silenzio, la Madonna e ...

Il dramma «silenzioso»: in un anno 98 suicidi. «Il peso della ... L'Eco di Bergamo

Il silenzio e il dolore avvolgono l’ultimo miglio di quelle esistenze. Le vite interrotte dal suicidio segnalano l’evidenza di un disagio profondo, acuito dal concatenarsi di tre anni aspri. La pandem ...