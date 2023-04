Il diritto alla casa sta venendo meno

Leggi su tpi

(Di sabato 22 aprile 2023) 620 euro al mese in media per un affitto di una stanza a Milano. Quasi 500 a Roma. Per una stanza. Senza contare le numerose storie – sulle quali si può fare dell’ironia talvolta, ma solo talvolta – di termosifoni non funzionanti, finestre non a norma, acqua calda razionata e via dicendo. È un problema cruciale dal momento in cui vi è la necessità di doversi spostare per poter studiare o lavorare, rendendo quindi iniquo il sistema di accesso alle opportunità per tutti i giovani e le giovani del Paese di realizzarsi. È un limite per tutte quelle situazioni di ragazze e ragazzi, più ograndi, che sentono il bisogno di uscire diper avviarsi ad una vita autonoma. Seppur in Italia ci sia una cultura, anche apprezzabile, di convivenza familiare prolungata, siamo purtroppo anche qui campioni di record negativi: la media dei giovani italiani che ...