Il dietologo che fa dimagrire con Nutella | pasta e pizza | «Perdere peso non può essere una tortura»

(Di sabato 22 aprile 2023) Il professor Nicola Sorrentino, medico, nutrizionista, idrologo, dice che quella deldei vip è un’etichetta che gli hanno affibbiato. Ma di certo le sue ricette persono particolari. Per lui l’alimentazione corretta non è uguale per tutti. E nel suo menu mette. Sorrentino è nato nel 1954 e vive a Milano, dove si è laureato in Medicina e Chirurgia. Dal 1985 si occupa di problemi legati all’alimentazione. Docente universitario e direttore di IULM Food Academy, ha scritto diversi libri. Tra i suoi numerosi saggi «La Dieta Sorrentino», «La Dieta dell’acqua», «Grassi Dentro». Nel suo studio, racconta il Corriere della Sera, sono arrivati Naomi Campbell, Monica Bellucci, Roberto Bolle, Laura Pausini, Dora Dolce, Alba Parietti, Daria Bignardi, Barbara D’Urso. La ...

Il professor Nicola Sorrentino, medico, nutrizionista, idrologo, dicequella deldei vip è un'etichettagli hanno affibbiato. Ma di certo le sue ricette per dimagrire sono particolari. Per lui l'alimentazione corretta non è uguale per tutti. E nel suo ...Una dietadura solo cinque giorni È una particolare forma di dietapromette di rallentare l'... prima di iniziarla è necessario consultare il proprio medico di fiducia o unUna dieta del genere potrà essere impostata da uno un nutrizionista,sapranno andare in contro a tutte le esigenze di salute del corpo, affiancando l'obiettivo di perdita di peso ...

Il dietologo che fa dimagrire con Nutella, pasta e pizza: «Perdere ... Open

La pasta si mangia, magari anche «mezzo panino con la Nutella» e si dimagrisce. Cosa si vuole di più Si perde peso, basta seguire la «Dieta Sorrentino» nata e sviluppata per scienza, studi, ricerche ...Steve Stevenart, sportivo francese originario di Calais che ha già attraversato la manica andata e ritorno in 34 ore e 45 minuti (è soprannominato "Steve la foca"), presenta insieme al sindaco di Ospe ...