Il dibattito sulla sostituzione etnica mi annoia | così come quello sulla vignetta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Forse basterebbe tagliare corto e sottolineare che parlare diè una stupidaggine, perché i popoli si rafforzano socialmente, culturalmente e anche geneticamente con l’unione tra diverse genti. La razza pura non esiste, i legami tra consanguinei (in senso stretto, nella visione purista, chi non è della famiglia è un pericoloso estraneo che imbastardisce la stirpe) portano solo malanni e debolezza. Lo diceva sempre la partigiana Lidia Menapace, dichiarando con il suo modo placido e inesorabile (lo disse anche in tv) che, certo, i gatti di razza sono molto belli, ma sono un po’ ritardati, fragili e poco longevi mentre quelli che definiamo bastardi perché non sono di razza ma frutto di molteplici incroci sono intelligenti e forti. Evale per noi esseri umani, che per fortuna ci imbastardiamo, con la curiosità che ...