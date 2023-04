Il delitto di Ponticelli L' ombra del dubbio | e se fossero innocenti?

E anni fa ildi Annalisa Durante, a Forcella. E Silvia Ruotolo, all'Arenella. E tanti altri ... Quelli di Traiano contro quelli di. Con pistole o coltelli, sguardi affilati, corpo a ...Ildi. L'ombra del dubbio è la docu - serie Sky Original che dal 22 aprile , alle 20.15, debutterà in esclusiva su Sky Documentaries, in streaming solo su NOW e on demand. La ...Arriva su Sky una nuova docu - serie che raccoglie materiali d'archivio e testimonianze inedite su un caso di cronaca nera ancora molto discusso. Ildi. L'ombra del dubbio è la docu - serie Sky Original prodotta da Sky e Groenlandia, dal 22 aprile in esclusiva su Sky Documentaries dalle 20.15 tutti gli episodi, in streaming solo ...

Arriva la docu-serie 'Il delitto Ponticelli. L'ombra del dubbio' Agenzia ANSA

È il 3 luglio 1983, Rione Incis, Ponticelli, Napoli. I corpi di Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, di 7 e 10 anni, vengono ritrovati nel greto del torrente Pollena. Sono posizionati uno sopra l’altro, ...Arriva su Sky una nuova docu-serie che raccoglie materiali d'archivio e testimonianze inedite su un caso di cronaca nera ancora molto discusso. Il delitto di Ponticelli. L'ombra del dubbio è la docu-s ...